Події

11:10 22.10.2022

Унаслідок ракетних ударів по Одеській області постраждали три людини

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Унаслідок ракетних ударів по Одеській області сталося влучання по об'єкту критичної інфраструктури, постраждали три людини, повідомила Одеська районна державна адміністрація.

"Сьогодні вранці ворог завдав масованого ракетного удару по всій країні. Постраждав і Одеський регіон. Внаслідок ракетних обстрілів відбулося влучання двох крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури Одеського району. Трьом постраждалим надається медична допомога", - йдеться в повідомленні в Facebook.

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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