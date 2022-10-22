У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах сьогодні відбудуться планові роботи з розмінування

У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах заплановані в суботу заходи з виявлення та за необхідності знищення вибухонебезпечних предметів, повідомила Київська ОВА.

"У Київській області тривають планові роботи з розмінування територій регіону. Сьогодні, 22 жовтня, заходи з виявлення та за необхідності знищення вибухонебезпечних предметів заплановані в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. Просимо жителів області зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.