Події

11:08 22.10.2022

У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах сьогодні відбудуться планові роботи з розмінування

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У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах заплановані в суботу заходи з виявлення та за необхідності знищення вибухонебезпечних предметів, повідомила Київська ОВА.

"У Київській області тривають планові роботи з розмінування територій регіону. Сьогодні, 22 жовтня, заходи з виявлення та за необхідності знищення вибухонебезпечних предметів заплановані в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. Просимо жителів області зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Теги: #розмінування #київська_область

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