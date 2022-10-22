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09:48 22.10.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 320 військових, 6 танків та 5 артсистем – Генштаб ЗСУ

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Окупанти втратили за добу в Україні близько 320 військових, 6 танків та 5 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії минулої доби склали близько 320 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого - 67 070 осіб, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали особового складу – близько 67070 (+320) осіб ліквідовано, танків – 2579 (+6) од., бойових броньованих машин – 5266 (+8), артилерійських систем – 1653 (+5) од., РСЗВ – 373 (+1) од., засоби ППО ‒ 189 (+0) од., літаків - 270 (+1) од., гелікоптерів – 243 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16) ), крилаті ракети - 329 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 4021 (+15) од, спеціальна техніка - 148 (+1)", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Дані уточнюються.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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