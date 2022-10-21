Події

19:30 21.10.2022

Енергоспільнота готова допомогти Україні стягнути з РФ збитки довкіллю від її агресії

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Енергетична Спільнота висловила готовність допомогти Україні визначити розмір збитків довкіллю внаслідок російської військової агресії для їх майбутнього відшкодування, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Енергоспільнота готова допомогти Україні з розробкою кейсів із розрахунку збитків довкіллю від російської агресії, щоб потім Україна могла правильно подати ці справи у міжнародному суді", – йдеться у повідомленні міністерства у телеграм-каналі у п'ятницю.

Згідно з ним, про таку готовність заявив голова Секретаріату Енергоспільноти Артур Лорковські на зустрічі із заступниками голови Мінприроди.

У повідомленні уточнюється, що до розробки питання відшкодування країною-агресором збитків Україні будуть залучені міжнародні юридичні компанії.

Мінприроди та Енергоспільнота планують у рамках майбутньої в листопаді конференції ООН зі зміни клімату (СОР27) у Шарм-ель-Шейху провести спільний захід, на якому обговорити питання методології підрахунку збитків, розробити юридичні кроки для їх відшкодування.

Як повідомлялося, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінило збитки природі від військової агресії Російської Федерації з березня до вересня у 962 млрд грн.

 

 

Теги: #війна #енергетика #збитки #екологія

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