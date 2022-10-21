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16:51 21.10.2022

Україна закликає ООН та ЄС направити моніторингову місію на Каховську ГЕС - Шмигаль

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Україна закликає ООН та ЄС направити моніторингову місію на Каховську ГЕС - Шмигаль

Україна закликає ООН, Європейський Союз та інші організації організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію в окупованій частині Херсонської області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до здійснення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв та затоплення десятків населених пунктів. Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Українська влада також закликає мешканців окупованої території Херсонської області та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території країни.

Теги: #шмигаль #каховська_гес

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