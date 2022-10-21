Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ухвалити постанову, яка розширює повноваження начальників військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану".

Як повідомляє сайт Верховної Ради, проєкт постанови №8144 про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області повноважень, передбачених ч.2 ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" зареєстровано в парламенті у п'ятницю.

Проєкт постанови пропонує встановити, що в період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники Авдіївської, Мар'їнської міських і Очеретинської сільської військових адміністрацій Покровського району, Вугледарської міської військової адміністрації Волноваського району, Світлодарської та Торецької міських військових адміністрацій Бахмутського району Донецької області крім повноважень, зарахованих до їхньої компетенції законом "Про правовий режим воєнного стану", здійснюють повноваження відповідних сільських і міських рад, їхніх виконавчих комітетів, відповідних сільських і міських голів. Вони можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів сільських і міських рад.

Згідно з проєктом постанови, апарати Очеретинської сільської, Авдіївської, Вугледарської, Мар'їнської, Світлодарської та Торецької міських рад та їхніх виконавчих комітетів, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам військових адміністрацій населених пунктів.