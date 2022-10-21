Надання допомоги евакуйованим українцям і жителям звільнених територій відбуватиметься за рахунок донорських коштів - Мінреінтеграції

Кабінет Міністрів України схвалив відкриття рахунку для донорських коштів задля допомоги жителям звільнених територій і евакуйованим особам.

"Надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і жителям звільнених територій відбуватиметься за рахунок коштів, що надходитимуть на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції, відкритий у Національному банку. Постанову, яка забезпечує створення такого рахунку, сьогодні було прийнято на засіданні уряду. На нього зможуть надходити кошти донорів", – ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, за рішенням комісії, яку буде створено при Мінреінтеграції, кошти на закупівлю харчів, одягу, ліків, а також на евакуацію громадян і облаштування місць їх компактного розміщення за потреби передаватимуться обласним військовим адміністраціям.

Зазначається, що постанова набуде чинності з 1 листопада.