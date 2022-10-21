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12:42 21.10.2022

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

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В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов презентували перші результати впровадження натовської системи обліку та контролю логістики LOGFAS (Logistic Functional Area Services) послам та аташе з питань оборони країн-донорів, які допомагають Україні у відсічі російській агресії.

Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства в п'ятницю, завдяки інтеграції системи LOGFAS з модулем інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів забезпечується повний контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на територію України.

"По-перше, це дозволить суттєво підвищити підзвітність усіх процесів, які пов'язані з експлуатацією зброї та інших ресурсів. Ми розпочали впровадження з обліку міжнародної допомоги, щоб забезпечити прозорість та високу ефективність її використання. По-друге, ми доводимо, що навіть під час війни сектор оборони України розвивається. Ми підвищуємо взаємосумісність із Північноатлантичним альянсом на рівні стандартів і процедур", - зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами Данілова, використання цих систем Силами оборони України сприятиме максимально ефективній та прозорій співпраці між Україною та партнерами, "чия допомога є життєво необхідною для нашої перемоги у війні з РФ".

У Міноборони зазначили, що вже затверджено дорожню карту масштабування LOGFAS до кінця 2022 року і на 2023 рік. У підсумку ця програма стане одним із головних інструментів цифровізації логістики у Збройних силах і забезпечить логістичне планування не лише міжнародної допомоги, а й повного переліку наявних у ЗСУ ресурсів.

Крім того, уже підготовлено понад 300 фахівців-операторів LOGFAS для ЗСУ. До кінця листопада буде розгорнуто 350 робочих місць операторів LOGFAS, щоб охопити всі рівні від стратегічного командування до рівня бригади.

В Україні запущено три рівні обліку постачання та використання зброї: програма НАТО LOGFAS, нова програма обліку та логістики військової техніки "Каравай" та модуль на базі програми "СОТА". Сервіс підтримки логістичних операцій LOGFAS використовується НАТО під час операцій та навчань з 1995 року. Модуль ІАС "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів було введено в дію 24 лютого ц. р. Він дає змогу контролювати нові постачання озброєння, аналізувати їх у часовому розрізі. Система "Каравай" створена для управління процесу подання заявок на допомогу від України та процесу обробки цих заявок країнами-партнерами.

Теги: #нато #міноборони

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