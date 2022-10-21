Події

12:22 21.10.2022

До 5 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілів у Запоріжжі - міськрада

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Від ворожих обстрілів Запоріжжя в п'ятницю зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура та багатоквартирний будинок, постраждали п’ять осіб, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"На жаль, є п'ятеро постраждалих. Чотири людини перебувають у стані середньої тяжкості, їх госпіталізовано. Одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграм-каналі.

Куртєв додав, що було отримано інформацію про влучання ракети в житловий будинок. Крім того, ворожої атаки зазнав навчальний заклад. Там на території лежить нерозірваний боєприпас.

"Ще відомо про влучання на відкриті місцевості. На місцях уже працюють відповідні служби", - повідомив він.

Раніше голова ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог атакував місто ракетами С-300. Постраждав житловий будинок та об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих немає, троє людей поранені.

 

Теги: #запоріжжя #обстріли

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