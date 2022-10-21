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12:05 21.10.2022

У Бахмуті вночі обстріляли приватний сектор, 2 мирних жителів загинуло, поблизу Лиману 1 загиблий – голова Донецької обладміністрації

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У Бахмуті вночі обстріляли приватний сектор, 2 мирних жителів загинуло, поблизу Лиману 1 загиблий – голова Донецької обладміністрації

Два мирні жителі Бахмута Донецької області загинули й ще один отримав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста в ніч проти п'ятниці.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм-каналі, внаслідок обстрілу в місті пошкоджено сім будинків.

На лисичанському напрямку росіяни активно обстрілювали Торське та Зарічне в Лиманській об'єднаній територіальній громаді. Щонайменше одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

За словами Кириленка, вночі окупанти здійснювали обстріли в межах області на ділянках фронту від Селидівської до Лиманської об'єднаної територіальної громади. На горлівському напрямку, крім Бахмутської, потрапили під обстріл Торецька та Світлодарська громади. У Торецьку пошкоджено будинок та підприємство, без жертв. У Світлодарській громаді обстріляли станцію Майорськ.

На донецькому напрямку під обстріл потрапили Селидівська, Мар'їнська та Авдіївська громади. "Без жертв, але є руйнування", – повідомив голова обладміністрації.

У Селидівській громаді постраждало м. Українськ, де росіяни влучили в район багатоповерхових будинків. У Мар'їнській громаді зафіксовано обстріл в Катеринівці, пошкоджено лінії електропередач. Авдіївка зазнала артобстрілу вранці: постраждали околиці АКХЗ і садове товариство.

 

Теги: #обстріли #бахмут #донецька_область

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