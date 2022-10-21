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10:42 21.10.2022

Держспецзв'язку стала уповноваженим органом з питань захисту критичної інфраструктури

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Держспецзв'язку стала уповноваженим органом з питань захисту критичної інфраструктури

Верховна Рада України в другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури".

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку), закон визначає, що функції уповноваженого органу з питань захисту критичної інфраструктури України виконуватиме Держспецзв'язку. Зокрема, згідно з текстом документа, на час дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його припинення або скасування повноваження уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури, передбачені законом "Про критичну інфраструктуру", здійснює Держспецзв'язку.

"Це закономірний крок держави в напрямку посилення стійкості критичної інфраструктури країни. Попередній варіант законодавства передбачав створення окремого органу, який відповідатиме за ці завдання. Реалізація ухвалених змін дасть можливість без створення нового органу забезпечити формування та реалізацію державної політики у сфері критичної інфраструктури і зекономити державні кошти", - наголошують у Держспецзв'язку.

На думку голови відомства Юрія Щиголя, надання цих функцій Держспецзв'язку дає можливість службі забезпечити системну роботу у сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, які на них розміщені.

У відомстві також зазначили, що після ухвалених законодавчих змін Держспецзв'язку забезпечить створення повного ланцюжка захисту: формування та наповнення реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та подальшу щоденну роботу з посилення стійкості таких об'єктів і держави загалом.

Як повідомлялося, у 2020 році на Держспецзв'язку було покладено функцію формування переліку та реєстру об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

 

Теги: #держспецзвязку

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