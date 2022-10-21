Окупанти втратили за добу в Україні близько 100 військових і 6 танків, збито 14 дронів – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 100 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 21 жовтня, сягнули близько 66 тис. 750 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 6 танків і 3 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2573 та 5258 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 2 артилерійські системи окупантів та 1 одиницю автомобільної техніки. Збито 14 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня супротивника.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1648 артсистем, 372 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, 4006 автомобілів та автоцистерн, 147 одиниць спеціальної техніки та 16 суден. Знищено 269 літаків та 243 гелікоптери, збито 1325 безпілотників та 329 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.