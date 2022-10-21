Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули дві людини, одна – поранена

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло двоє людей, ще одна отримала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - в Бахмуті. Ще 1 людина за вчора отримала поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Також він зазначив, що правоохоронці виявили тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці та 2 у Лимані.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.