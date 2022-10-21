Національні збори Франції 24 жовтня розглянуть питання щодо недовіри уряду

Національні збори Франції розглянуть у понеділок питання стосовно можливості проведення голосування щодо недовіри уряду, повідомляють французькі ЗМІ.

Обговорення у нижній палаті парламенту Франції заплановані на 16:00 за місцевим часом.

Окремі заявки на обговорення цього питання подала ультраправа партія "Національне об'єднання" та коаліція лівих і зелених партій "Новий народний екологічний та соціальний союз".

Відповідні заявки партії подали після того, як уряд вирішив задіяти статтю 49.3 Конституції Франції, щоб схвалити законопроєкт про бюджет наступного року без схвалення нижньої палати парламенту.

Однак, як зазначають французькі ЗМІ, обидві заявки з високою ймовірністю будуть відхилені, оскільки раніше "Національне об'єднання" заявило, що не підтримає текст коаліції лівих та зелених, а ліві - не голосуватимуть разом із ультраправими.

В уряді президента Франції напередодні заявили, що готові задіяти свої спеціальні повноваження, щоб ухвалити бюджет наступного року без голосування у Національних зборах. Йдеться про статтю 49.3 Конституції Франції, яка дозволяє прем'єру не домагатися схвалення законопроєктів у парламенті у низці випадків, зокрема щодо законопроєктів про бюджет.

Цю статтю у Франції з 1958 року застосовували 87 разів, при цьому за час президентства Емманюеля Макрона її вже задіяли у 2020 році для законопроєкту про пенсійну реформу.

Згідно з проведеним опитуванням телеканалу БФМ-ТБ, більшість французів (66%) виступають проти застосування цієї статті Конституції.