"Фрідом Фінанс Україна" та видавництва "Махаон, "Рідна мова" та "Аттікус" підпали під санкції

ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" (Київ), одного з найбільших учасників українського фондового ринку, що входить до холдингу Freedom Holding Corp., включено до списку санкцій РНБО України, затвердженого указом президента №726 від 19 жовтня.

Згідно з документом, до обмежувальних заходів входять блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі у приватизації та оренді держмайна.

Крім того, до санкцій входить заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також заборона фінансових операцій з держоблігаціями України та низка інших заходів.

У компанії агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що готується її заява щодо цього, яка очікується, в п'ятницю вранці. У "Фрідом Фінанс Україна" також наголосили, що 19 жовтня Freedom Holding Corp. повідомила про продаж своїх російських активів та рішення піти з Росії: завершення угоди очікується в найближчі місяці після отримання всіх дозволів регуляторів.

"Ми шкодуємо, що складні геополітичні обставини змусили нас продати наші російські дочірні компанії. Наша рада та керівництво провели суворий процес і вважають, що це найкращий можливий результат для акціонерів у цих складних обставинах. Продаж наших російських дочірніх компаній дозволить нам прискорити зростання на інших ринках", - наводилися у релізі слова головного виконавчого директора Freedom Holding Corp. та його співвласника Тимура Турлова.

Крім того, серед 1374 юросіб, які потрапили під санкції, є ще низка інших українських компаній, зокрема, видавництва "Махаон, "Махаон-Україна", "Рідна мова" та "Аттікус". Однак санкції до них м'якіші і містять лише два заходи: запобігання виведенню капіталу за межі України та заборона здійснення угод із їх рухомим, нерухомим майном та основними фондами. Бенефіціаром усіх цих видавництв зазначений російський бізнесмен Олександр Мамут.

Крім того, в переліку серед українських компаній "Інформаційне агентство "112.Юей" та ТОВ "Форзац" (zik.ua), чиї сайти вже недоступні, ТОВ "Високовольтний союз-РЗВА" (Рівне), ТОВ "Машзавод" (Чернівці), ТОВ "ВСМПО Титан Україна" (Дніпропетровська обл.).