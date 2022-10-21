Учасниками санкційного списку України стали російський "Ашан" і "Данон Росія" – Мінекономіки

Російський "Ашан" і "Данон Росія" увійшли до компаній, проти яких Україна запровадила санкції поряд із ключовими системотвірними російськими підприємствами та банками Росії, такими як "Алроса", "Татнафта", підприємства групи "Лукойл", авіакомпанії та аеропорти, Альфа-Банк, "Ростелеком", "Росдержстрах", повідомило Мінекономіки.

У списку також автодилери відомих світових марок: "БМВ Русланд Трейдинг", "Мерседес-Бенц РУС", "Кіа Росія і СНД", "Тойота Мотор", "Фольксваген Груп Рус", "Хьонде Мотор СНД", а також "Хенде Мотор Мануфактурінг РУС.

Мінекономіки зазначає, що загалом президент України Володимир Зеленський підписав укази від 19 жовтня про запровадження РНБО санкцій проти 2507 фізичних і 1374 юридичних осіб – громадян Росії, Білорусі й України.

Зокрема, указом №727 запроваджено санкції проти 256 фізичних осіб – олігархів зі списку Forbes та їхнього оточення. У списку фігурують Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Олена Батуріна, Юрій Ковальчук та інші, уточнило міністерство.

Мінекономіки додало, що указом №726 запроваджено санкції проти 2251 фізособи та 1374 юрособи. Зокрема, у списку - діти та родичі Володимира Путіна й Сергія Лаврова; відомий як "гаманець Путіна" бізнесмен Сергій Ролдугін; засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його син; діти та дружина спікера Кремля Пєскова, представники регіональних еліт та влади Росії.

Окремо Мінекономіки виділило засновника й акціонера "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, представників духовенства, зокрема Володимира Гундяєва, які потрапили під санкції; артистів і пропагандистів Ольгу Скабєєву, Захара Прілєпіна, Сергія Безрукова, Івана Охлобистіна й Володимира Машкова, а також громадянок України Регіну Тодоренко, Таїсію Повалій та Ані Лорак.

Цим самим указом затверджено санкції проти чиновників державних корпорацій, представників найвищого керівного складу збройних сил Росії, зокрема проти командувача Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергія Суровікіна та "маріупольського м'ясника" Михайла Мізінцева. А також проти представників т.зв. урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної влади АР Крим і ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України, а також колаборантів Володимира Сальдо, Євгена Балицького та інших.

Також у переліку – посадові особи та воєначальники Республіки Білорусь. Зокрема - міністр оборони Віктор Хрєнін, держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Увійшли до переліку й командири в/ч, які сприяли обстрілу України, наприклад, з аеродрому Лунинець, зазначило Мінекономіки.

"І ми не зупиняємося на цьому. Вже завтра міжвідомча робоча група розгляне чергові пакети пропозицій. Серед яких ті, на які українці вже певний час дуже чекають. Тепер чекати залишилося недовго. Україна налаштована дуже рішуче. Агресор та ті, хто йому допомагає, будуть покарані", - наводяться в релізі слова голови групи, першого віцепрем'єр – міністра економіки Юлії Свириденко.