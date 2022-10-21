21 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 240 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 240 RUSSIAN AGRESSION

21 жовтня відзначають Всесвітній день йододефіциту, Міжнародний день начос, День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері та Міжнародний день балаканини або базіки. У Великій Британії День яблука та День Трафальгарської битви, а у Лаосі – День повного місяця. У Єгипті святкують День військово-морського флоту.

Православна церква вшановує пам'ять Пелагеї Антіохійської.

Всесвітній день йододефіциту

День також відомий як Глобальний день профілактики йододефіцитних розладів, відзначається 21 жовтня кожного року з метою поширення інформації про йод - найважливіший мікроелемент, важливий для кожного і необхідний для вироблення гормону щитовидної залози.

День балаканини або базіки

День базікання відзначають більш ніж у 40 країнах світу. Це день, коли можна говорити, скільки завгодно, і ніхто тебе не зупинить. А ще цього дня заведено слухати один одного і розповідати те, що не терпиться розповісти. День балакуна - чудовий час для того, щоб виговоритися і почути багато нового про себе.

День Трафальгарської битви

Цього дня святкують перемогу Королівського флоту під командуванням віцеадмірала Гораціо Нельсона (1758—1805) над об'єднаним флотом Франції та Іспанії у Трафальгарській битві — найбільшій у 19 столітті морській битві періоду Наполеонівських воєн (1800—1815).

21 жовтня 1805 року флот 47-річного Нельсона дав рішучу відсіч французько-іспанському флоту, не допустивши вторгнення Франції до Британії. Сам лорд Нельсон у битві загинув.

На честь перемоги при Трафальгарі площу Вільгельма IV у самому центрі Лондона було перейменовано на Трафальгарську. У 1843 році там була споруджена гранітна колона висотою 46 метрів з п'ятиметровою фігурою Нельсона.

Ще цього дня:

1921 - Василь (Липківський) висвячений на митрополита УАПЦ;

1950 - Набрали чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;

1991 - Здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;

1993 - На Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк обраний Патріархом Київським та всієї Русі-України;

1995 - Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським та всієї Русі-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Церковне свято

У церкві 21 жовтня вшановується пам'ять Пелагії Антіохійської. Раніше вона вела розпусний спосіб життя, будучи танцівницею та блудницею. Але одного разу до Антіохії з'їхалися священики з усієї Сирії.

Пелагія, розкішно одягнена, проїжджала повз храм, біля дверей якого святитель Нонн промовляв проповідь. Віряни відвернули свої обличчя від грішниці, а єпископ Нонн довго дивився їй услід. Вражений зовнішньою красою Пелагії і передбачивши в ній духовну велич, святитель у своїй келії довго молився до Господа про грішницю.

Це вразило її настільки, що вона вирішила прийняти християнство і згодом навіть стала монахинею, оселившись у чоловічому монастирі. Про те, що серед них є жінка, ченці не знали аж до смерті Пелагії.

Іменини: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.