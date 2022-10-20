Учасники Форуму дунайської стратегії заявили про готовність брати участь у відновленні України

Україна провела 19-20 жовтня у м.Кошіце (Словаччина) XI Щорічний Форум Стратегії ЄС для Дунайського регіону (ЄСДР), організований Україною за результатами свого головування у Стратегії, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України у четвер.

"Європейські партнери засвідчили свою незаперечну підтримку України в її євроінтеграційних прагненнях та боротьбі з РФ та висловили готовність долучитися до спільних проєктів, спрямованих на відновлення зруйнованих українських громад", - йдеться у повідомленні.

Захід відбувся за участю віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, заступника міністра розвитку громад та територій України Ігоря Корхового, єврокомісарів, представників українського уряду, місцевих адміністрацій.

Форум, який завершує рік головування України в ЄСДР, був присвячений двом основним пріоритетам – "Відновлення, розвиток та єдність Дунайського регіону" та "Розвиток людського капіталу та ринків праці".

Враховуючи безпекову ситуацію спричинену повномасштабним вторгненням рф в Україну, тематика цьогорічного Форуму була спрямована на посилення співпраці всіх 14 країн-учасниць у протидії наростаючим викликам та загрозам спричиненим військовою агресією рф, енергетичною кризою та пандемією COVID-19.

Наступною країною, яка отримала право головувати в ЄСДР, стала Словенія, яка заявила щодо продовження визначених Україною пріоритетів та посилення ролі Стратегії у європейських ініціативах.