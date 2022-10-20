Зеленський закликав Євросоюз надати Україні 3,5 млрд євро на відновлення економіки
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу надати 3,5 млрд євро цього року для реалізації термінових заходів для відновлення.
"Ми потребуємо більшої підтримки в реалізації нашого Fast Recovery Plan. Тобто першочергових заходів щодо відновлення України після терористичних ударів. У вас є всі ці дані – чого саме ми потребуємо. У нас вже є розуміння щодо необхідних коштів. Це 3,5 мільярда євро цього року і близько 14 мільярдів євро наступного року", - сказав він, виступаючи у четвер відеозв'язком перед членами Євроради.
"І поки що ми з цих коштів отримали нуль. А вони життєво потрібні. Як і життєво необхідні наступні транші "макрофіну" для України", - наголосив Зеленський.
"Дякую за кошти, які вже надійшли, але досі не ухвалено рішення щодо решти 6 мільярдів із цього пакета, які критично потрібні цього року. І це у ваших силах – вже сьогодні дійти принципової згоди щодо надання цієї допомоги нашій державі", - сказав президент.