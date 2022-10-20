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20:26 20.10.2022

У Полтаві та чотирьох сусідніх ОТГ 21 жовтня розпочнеться опалювальний сезон – голова обладміністрації

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У Полтаві та чотирьох сусідніх ОТГ 21 жовтня розпочнеться опалювальний сезон – голова обладміністрації

Опалювальний сезон стартує у Полтаві з п'ятниці, 21 жовтня, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Полтаватеплоенерго" розпочне подавати тепло вранці 21 жовтня. Загалом цей процес триватиме два дні. Також опалювальний сезон розпочнеться і для споживачів підприємства у Карлівській, Машівській, Решетилівській та Котелівській громадах", - написав Лунін у телеграмі.

За його словами, опалення вмикається передчасно, щоб знизити навантаження для електромережі. "Хоча середньодобова температура ще тримається на рівні +10 градусів, підприємство включає опалення для всіх споживачів обласного центру, щоб зменшити використання електрообігрівачів і таким чином знизити навантаження на мережу. Внесок кожного важливий. Продовжуємо режим енергоекономії, максимально зменшуємо споживання. Допомагаємо всій країні утримувати енергетичний фронт", - додав Лунін.

 

 

 

Теги: #полтава #опалювальний_сезон

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