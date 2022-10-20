Росія, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру в Україні, провокує нову хвилю міграції українців до країн Європейського Союзу, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед учасниками саміту Європейської Ради.

"Росія провокує нову хвилю міграції українців до країн ЄС. Російський терор проти наших енергооб'єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою та теплом цієї осені та взимку, і щоб більша кількість українців поїхала до європейських країн", — заявив Зеленський.

За його словами, Росія як держава-терорист вже погіршила соціальні умови в європейських країнах, але хоче зробити їх ще гіршими. І на це, наголосив президент, необхідно негайно відповідати.

Зокрема, зазначив Зеленський, першою такою відповіддю має стати надання Україні більшого обсягу протиповітряної та протиракетної оборони та закликав прискорити реалізацію рішень.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб для Росії стало повністю неможливо руйнувати нашу енергосистему ракетами і дронами. Ми вже отримали від Німеччини дуже ефективну систему IRIS-T. Я дякую за це пану канцлеру. Ця німецька система захищає не лише українське небо. Вона захищає європейську стабільність, обмежуючи російський терор, який б'є і в нашій країні, і в перспективі – у ваших країнах. Але ми потребуємо більшої системи ППО та ПРО, щоб створити справді надійний повітряний щит", - сказав президент.

Другою відповіддю, за словами Зеленського, мають бути нові потужні санкції проти Росії та Ірану за єдність із державою-терористом.

"Хоча ми знищили лише за цей місяць понад 200 іранських дронів, а десятки влучили по різних цілях, представники Ірану досі брешуть, ніби вони не передавали дрони Росії. Росія має заплатити за цей терор. І це має бути відображено у дев'ятому санкційному пакеті ЄС. Іран повинен бути позбавлений будь-якої можливості і навіть бажання постачати хоча б комусь такі дрони", - сказав він.

Зеленський закликав не допустити перетворення енергетичної системи України та будь-якої іншої країни світу у поле бою та звертати увагу на тих у ЄС, хто виступає за ослаблення санкцій проти Росії.

"Будь-хто, хто закликає до послаблення санкцій проти Росії за терор або намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним і не тільки зраджує пам'ять жертв терору, а й ставить всю європейську спільноту в залежність від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі. Звертайте увагу на такі голоси у Європі – проти Європи", - наголосив глава держави.

Зеленський також наголосив на тому, що санкції мають бути запроваджені і проти Білорусі, як держави, з території якої атакували Україну.

"І щодня додається актуальність нашої пропозиції щодо спрямування на кордон України та Білорусі міжнародних спостерігачів, які могли б контролювати ситуацію з безпекою", - резюмував президент.