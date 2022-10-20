У Лимані завершено ексгумацію вбитих окупантами жителів, у місті та околицях знайдено 166 тіл, із них 5 дітей

Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання у звільненому м. Лиман Донецької області завершено, загалом поліція виявила в ньому тіла 111 цивільних і 35 військовослужбовців, повідомляється у телеграм-каналі Національної поліції України в четвер.

Крім того, триває ексгумація з одиничних стихійних могил. "Загалом на деокупованих територіях північної частини Донеччини ексгумовано 166 тіл, серед них п'ятеро дітей", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масові поховання. В одній локації покоїлися цивільні особи, в іншій – українські захисники. Убитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні.

Серед ексгумованих у Лимані та околицях цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

"Люди гинули від мінно-вибухових та осколкових поранень унаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті. З метою ідентифікації загиблих поліція Донецької області просить близьких родичів звернутися до відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення експертизи", - йдеться в повідомленні.