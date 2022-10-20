Кулеба вітає рішення Палати представників Нідерландів про створення спецтрибуналу у справі про російську агресію проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає рішення Палати представників Нідерландів про створення спеціального трибуналу у справі про російську агресію проти України.

"Вдячний усім членам Палати представників Нідерландів, які підтримали створення спеціального трибуналу у справі про агресію проти України", - написав Кулеба у твіттері в четвер.

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін і його оточення повинні постати перед судом "за скоєння цього злочину". "Попит на справедливість продовжує зростати", - підсумував Кулеба.