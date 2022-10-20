Французькі експерти ідентифікували зброю, з якої було розстріляно евакуаційну колону на Харківщині - облпрокурор

Французькі експерти оглянули 16 із 26 тіл загиблих унаслідок розстрілу цивільної евакуаційної колони поблизу с. Курилівка Харківської області, а також дві із шести машин, що входили до колони, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"На кузовах виявлено частини фугасних снарядів 30 і 45 мм. Згідно з висновками наших французьких колег, вони належать до військових гармат, розташованих на важкій військовій техніці БМП-2 і БРМ 3К "Рись". Ці машини перебувають на озброєнні армії РФ. Крім того, в 16 оглянутих ними трупах цивільних осіб було виявлено металеві залишки снарядів. Вони ідентифікували ці снаряди та зброю, з якої їх було випущено... Це схоже на ВОГ-17 та ВОГ-25", - сказав Фільчаков на брифінгу в четвер.

За його словами, у кримінальному провадженні призначено 27 судово-медичних та 8 судових молекулярно-генетичних експертиз.

Як повідомлялося, 1 жовтня поблизу с. Курилівка, у т. зв. сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області було знайдено цивільну евакуаційну колону із шести старих легковиків та однієї вантажівки ГАЗель, яку окупанти розстріляли 25 вересня.

Унаслідок обстрілу загинули 24 особи, зокрема 13 дітей і вагітна жінка. Пізніше було виявлено ще дві жертви, отже, загальна кількість загиблих унаслідок розстрілу колони зросла до 26.