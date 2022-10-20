У Росії мобілізували понад 200 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

У Росії мобілізували понад 200 тис. людей, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"За різними даними, наразі ворог відмобілізував вже понад 200 тис. Це те, що він зміг зробити на цей час. Справді, є підрозділи, які продовжують перебувати на території РФ, є підрозділи, які наближаються до районів на території Росії та Білорусі, наближених до нашого кордону. Ми відстежуємо цю ситуацію", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

При цьому він наголосив, що ті підрозділи, які зараз прибули на прикордонну територію країни-агресора та Республіки Білорусь, не навчені.

"Заходи підготовки на полігонах РФ якщо проводилися, то в мінімальному обсязі. Ми розуміємо, що далі триватимуть, зокрема, й заходи злагоджування цих підрозділів, або частина мобілізованих буде розподілена для доукомплектування частин РФ, які зазнали втрат", - вважає Громов.