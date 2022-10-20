Події

14:17 20.10.2022

"Укренерго" попередила про тимчасове контрольоване обмеження споживання е/е у центральних областях

1 хв читати
"Укренерго" попередила про тимчасове контрольоване обмеження споживання е/е у центральних областях

НЕК "Укренерго" фіксує споживання електроенергії, що швидко зростає, в центральних областях країни, тому диспетчерський центр змушений запровадити в цьому регіоні тимчасове контрольоване обмеження споживання.

"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що час відключення конкретних вулиць визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

 

Теги: #обмеження #електроенергія #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 20.10.2022
Обмежено е/е для 20 промислових підприємств Івано-Франківської області

Обмежено е/е для 20 промислових підприємств Івано-Франківської області

11:45 20.10.2022
"Чернівціобленерго" запровадило обмеження споживання е/е для 18 промислових підприємств, населення не обмежують

"Чернівціобленерго" запровадило обмеження споживання е/е для 18 промислових підприємств, населення не обмежують

08:04 20.10.2022
Кличко закликав київських підприємців до зменшення споживання електроенергії

Кличко закликав київських підприємців до зменшення споживання електроенергії

07:39 20.10.2022
У Києві 20 жовтня замість тролейбусів для економії е/е їздитимуть автобуси

У Києві 20 жовтня замість тролейбусів для економії е/е їздитимуть автобуси

07:19 20.10.2022
На Миколаївщині не працюватиме електротранспорт, підприємства та освітлення магазинів через економію е/е у зв'язку з обстрілами

На Миколаївщині не працюватиме електротранспорт, підприємства та освітлення магазинів через економію е/е у зв'язку з обстрілами

07:17 20.10.2022
У Києві та області запровадили відключення е/е, щоб уникнути аварій

У Києві та області запровадили відключення е/е, щоб уникнути аварій

22:18 19.10.2022
"Укренерго" попереджає про можливе обмеження споживання е/е 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через масштабні атаки РФ

"Укренерго" попереджає про можливе обмеження споживання е/е 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через масштабні атаки РФ

21:03 19.10.2022
В ОП закликали українців з 7.00 до 23.00 обмежити споживання електроенергії у четвер

В ОП закликали українців з 7.00 до 23.00 обмежити споживання електроенергії у четвер

17:14 19.10.2022
Цієї ночі частина Львова буде без світла – "Львівобленерго"

Цієї ночі частина Львова буде без світла – "Львівобленерго"

06:58 19.10.2022
ЗАЕС знову підключено до останньої робочої лінії 750 кВ

ЗАЕС знову підключено до останньої робочої лінії 750 кВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

Оприлюднено укази про впровадження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, серед них - дочка Путіна та Роман Абрамович

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

У КМДА немає даних про кількість столичних шкіл та дитсадків з адаптованими для захисту від ядерного удару або його наслідків укриттями

Залужний: Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів

ОСТАННЄ

Указ про санкції проти 1374 юросіб розміщено на сайті президента

Оприлюднено укази про впровадження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, серед них - дочка Путіна та Роман Абрамович

Інструкторку з фізичного виховання гімназії Києва підозрюють у підтримці дій окупантів

В Україні судитимуть громадянина РФ - охоронця ексватажка "ЛНР"

Ситуація з наданням військової допомоги Ізраїлем може змінитися з новим урядом - посол Корнійчук

ЄС запровадив антиіранські санкції за постачання безпілотників Росії

Харківська поліція розшукує 951 безвісти зниклого після початку широкомасштабного вторгнення РФ

IKEA виділяє EUR1,7 млн на підтримку локальних гуманітарних проєктів в Україні

Унаслідок обстрілів Миколаєва є влучення в колишній авторинок

Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА