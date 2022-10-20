"Укренерго" попередила про тимчасове контрольоване обмеження споживання е/е у центральних областях

НЕК "Укренерго" фіксує споживання електроенергії, що швидко зростає, в центральних областях країни, тому диспетчерський центр змушений запровадити в цьому регіоні тимчасове контрольоване обмеження споживання.

"Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що час відключення конкретних вулиць визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).