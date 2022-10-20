Події

12:17 20.10.2022

Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

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Німеччина має намір підготувати бригаду з 5 тис. українських військових до весни - Шольц

Німеччина в межах навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine хотіла б завершити навчання бригади українських військових із 5 тис. осіб до весни, заявив у четвер на виступі в бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Німеччина хоче навесні підготувати повноцінну українську бригаду чисельністю до 5 тис. осіб", - повідомляє видання Die Zeit із посиланням на слова канцлера.

За словами Шольца, завдяки переданню ФРН військової техніки своїм країнам-партнерам ті, у свою чергу, змогли відправити Україні майже сотню танків зі своїх арсеналів. Канцлер також повідомив, що Україна отримала фінансову підтримку, достатню для покриття потреб до кінця року. Так, окрім гуманітарної та військової підтримки, Києву виділили $20,7 млрд, а загалом за цей рік він має отримати фінансову підтримку на суму $33,3 млрд.

Теги: #німеччина #військові #підготовка

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