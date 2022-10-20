Кулеба привітав новопризначеного очільника МЗС Кувейту та висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між країнами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав новопризначеного главу МЗС Кувейту та висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

"Вітаємо шейха Салема Абдуллу аль-Джабера ас-Сабаха з призначенням на пост міністра закордонних справ держави Кувейт. Сподіваюся на спільну роботу та подальший розвиток ефективної співпраці між Україною та Кувейтом", - написав Кулеба у мікроблозі твіттер.