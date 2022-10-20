Події

07:49 20.10.2022

Окупанти завдали серйозної шкоди підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

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Окупанти завдали серйозної шкоди підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Російські окупанти в ніч на четвер завдали серйозних руйнацій промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, є серйозні руйнування. Працюють усі служби.

Попередньо люди не постраждали.

У решті районів уночі обійшлося без надзвичайних ситуацій і цієї хвилини спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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