Окупанти завдали серйозної шкоди підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Російські окупанти в ніч на четвер завдали серйозних руйнацій промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, є серйозні руйнування. Працюють усі служби.

Попередньо люди не постраждали.

У решті районів уночі обійшлося без надзвичайних ситуацій і цієї хвилини спокійно.