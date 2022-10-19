Події

20:39 19.10.2022

Новим головою МВС Великої Британії став Грант Шеппс

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Новим головою МВС Великої Британії став Грант Шеппс

Колишнього міністра транспорту Гранта Шеппса призначено новим головою МВС Великої Британії, повідомляє уряд королівства у вівторок.

"Член парламенту Грант Шеппс призначений головою міністерства внутрішніх справ", - повідомляється в твіттері офісу прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс.

Під час перебування на посаді прем'єра Бориса Джонсона Шеппс обіймав посаду міністра транспорту. Після його відставки Шаппс претендував на посаду прем'єр-міністра, проте вибув із боротьби, після чого підтримав кандидатуру ексміністра фінансів Ріші Сунака - основного суперника Трасс.

Раніше у середу про свою відставку заявила колишня очільниця МВС Суелла Браверман, причиною вона назвала випадкове відправлення документів колезі через особисту пошту, що є порушенням правил роботи в уряді.

 

 

Теги: #міністр #британія #призначення

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