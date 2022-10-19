На Львівщині налічується 131 стаціонарний пункт обігріву - Козицький

На Львівщині налічується 131 стаціонарний пункт обігріву, які планують розгорнути з настанням холодів, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Пункти обігріву запрацюють із настанням холодів, про адреси мешканцям області повідомлять представники територіальних громад", - написав Козицький.

За його даними, ще 25 мобільних пунктів обігріву можуть розгорнути силами головного управління ДСНС у Львівській області.

Також, за даними начальника ОВА, у листопаді головному управлінню донори передадуть ще 38 пневмокаркасних надувних наметів, які також можна буде використовувати як мобільні пункти обігріву.

"Крім того, Львівська ОВА домовилася з донорами та організаціями щодо забезпечення закладів соціальної та медичної сфери мобільними котельнями, дизельними генераторами, дровами та вугіллям", - написав Максим Козицький.