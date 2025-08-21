На Львівщині працює ППО – ОВА

На території Львівської області працюють підрозділи протиповітряної оборони, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не викладайте!" – написав він.

Згодом львівський міський голова Андрій Садовий зазначив: "У Львові було чути вибухи. Можливо це була робота ППО. З’ясовуємо деталі. У напрямку Львова летять ще два шахеди! Будьте у безпечному місці!"



Джерела: t.me/kozytskyy_maksym_official/23492

t.me/andriysadovyi/3053