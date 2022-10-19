Єрмак закликав послів Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії посилити надання Україні ППО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу для представників дипломатичного корпусу Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії, які є одними з лідерів у наданні Україні озброєння та військової техніки, закликав їх вплинути на посилення забезпечення України їхніми державами протиповітряними засобами оборони.

Як повідомляє пресслужба президента, у своїй розмові з дипломатами Єрмак нагадав, що Росія використовує ракети та дрони-камікадзе для завдання масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

"Безумовно, зважаючи на те, що відбувається останніми днями, одним із наших основних пріоритетів є створення захисту для наших міст, цивільної інфраструктури та створення повітряного щита для України. І я дуже радий, що сьогодні це вже не є питанням для обговорення, а є тільки питанням часу. А це потрібно зробити якнайшвидше", - сказав голова ОП.

За його словами, кроки щодо створення спеціального повітряного захисту можуть бути першими у реалізації програми гарантій безпеки для України.

Єрмак також вкотре закликав дипломатів визнати Росію державою-спонсором тероризму із відповідними наслідками. При цьому Єрмак висловив сподівання, що представлені на зустрічі країни підтримають ухвалення на сесії Європейського парламенту 21-24 жовтня резолюції ПАРЄ, в якій РФ буде названо терористичним режимом.

Крім того, під час зустрічі голова ОП зазначив, що Україна знає, як здобути перемогу у війні, а її членство в НАТО посилить Альянс.

"На сьогодні Україна - з вашою допомогою й підтримкою, за яку ми дуже вдячні, - але усе-таки самотужки знищила майже 50% потенціалу головної загрози НАТО. І тому я переконаний, що членство України в НАТО посилить Альянс", - сказав він.

У свою чергу командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук поінформував західноєвропейських дипломатів про нещодавні повітряні атаки Росії та протидію їм з боку українських військових із використанням наявних сил та засобів.

Дипломати також були поінформовані про потреби української армії.

Дипломатичні представники наголосили на важливості наданої інформації та поставили уточнювальні запитання, щоб надати відповідну інформацію керівництву своїх держав.