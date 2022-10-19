Події

17:14 19.10.2022

Цієї ночі частина Львова буде без світла – "Львівобленерго"

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Цієї ночі частина Львова буде без світла – "Львівобленерго"

Частина Львова вночі 20 жовтня залишиться без світла через ремонтні роботи, повідомляє пресслужба компанії "Львівобленерго".

"Частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі з 00:00 до 06:00. У зв'язку з ремонтними роботами в електромережах, пов'язаними із ліквідацією ракетних атак", - зазначено у повідомленні компанії у фейсбуці.

Точних адрес вимкнень не зазначають із міркувань безпеки.

У компанії також попереджають, що вдень 20 жовтня можливі перерви у електропостачанні Львова.

Теги: #львів #електроенергія

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