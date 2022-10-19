РФ пошкодила понад 2,6 тис. навчальних закладів з 24 лютого, із них 326 зруйновано повністю - Міносвіти

Російські війська пошкодили 2,66 тис. закладів освіти з початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого, з них 326 зруйновано повністю, повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

"На сьогодні 326 закладів освіти повністю зруйновано, а пошкоджено 2337. Загалом 2663 заклади освіти, які мають пошкодження або руйнування", - сказав міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.