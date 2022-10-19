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09:11 19.10.2022

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 428 дітей, 815 – поранено – Офіс генпрокурора

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 428 дітей, 815 – поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 428 дітей, понад 815 – отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 19 жовтня 2022 року більше ніж 1243 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 415, Харківській – 258, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Під час фіксації злочинів, вчинених на території Донецької області, на місці стихійного поховання у м. Лиман було виявлено тіла трьох дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

Унаслідок бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2663 навчальні заклади, 326 із них зруйновані повністю.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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