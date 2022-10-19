Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині загинуло чотири людини, 12 – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 4 особи, ще 12 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в середу вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.