Події

08:00 19.10.2022

Унаслідок обстрілів у Криворізькому районі є серйозні руйнування в енергетичній інфраструктурі

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Унаслідок обстрілів у Криворізькому районі є серйозні руйнування в енергетичній інфраструктурі

Унаслідок нічного обстрілу Криворізького району є серйозні руйнування в енергетичній інфраструктурі, без світла залишилися населені пункти 4 громад та один район Кривого Рогу, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Криворізькому районі ракети влучили по енергетичній інфраструктурі. Серйозні руйнування. Без електрики залишилися міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах та одному з районів Кривого Рогу. Знеструмлено насосні станції місцевих водоканалів. У цих же громадах перебої з водою. Тривають відновлювальні роботи", - написав Резніченко у телеграм-каналі в середу вранці.

У Кривому Розі в результаті атаки отримав ушкодження двоповерховий будинок. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють рятувальники та поліція.

Окупанти всю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Нікопольський район.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади було направлено до 60 снарядів. Серед людей потерпілих немає, є пошкодження житлових будинків.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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