Події

21:19 18.10.2022

Частина Житомира вже зі світлом, із електротранспортом ситуація важча

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Частина Житомира вже зі світлом, із електротранспортом ситуація важча

Роботи з відновлення електропостачання у Житомирі тривають, у частині міста вже є електрика, повідомив житомирський мер Сергій Сухомлин.

"Частина міста вже зі світлом. Відновлювальні роботи тривають. Електрики працюватимуть і вночі! Ставимося з розумінням. РЕМ і обленерго роблять усе, що від них залежить", - написав Сухомлин у фейсбуці у вівторок увечері.

При цьому він зазначив, що ситуація з електротранспортом у місті "важча", оскільки запуск тягових підстанцій дасть велике навантаження на мережу. "Поки що - прораховуємо варіанти. Остаточне рішення ухвалюватиметься вночі", - зазначив він.

Сухомлин закликав громадян розраховувати на те, що електротранспорт на маршрут зранку не вийде. "Причини — зрозуміли. Прораховуємо час добору на роботу, школи, садочки", - наголосив мер.

"Кількість комунальних автобусів збільшуємо. І, головне, призвичаймося економити! Від кожного з нас залежить використаний кіловат. Нам потрібно Перемога! Тому вчимося споживати менше електроенергії", - підсумував він.

Як повідомлялося, у вівторок уранці російські окупанти завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Житомирі, в результаті все місто залишилося без електроенергії.

 

 

 

Теги: #житомир #електропостачання #відновлення

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