"Укренерго" від початку війни отримало допомогу від п'яти європейських системних операторів

НЕК "Укренерго" від початку російської агресії отримало допомогу у вигляді постачання обладнання та матеріалів з боку п'яти європейських операторів системи передачі (ОСП) в особі бельгійської Elia, польської PSE, італійської Terna, а також німецьких Amprion та 50 Hertz, повідомила компанія у телеграм-каналі у вівторок.

"Від початку війни європейські системні оператори на власний поклик допомагають нам, щоб наші ремонтники могли швидше відновлювати мережі, зруйновані ракетними обстрілами ворога. Вони особисто дбають про те, щоб обладнання було доставлено якнайшвидше", - йдеться в повідомленні.

Остання партія допомоги та обладнання надійшла від бельгійської Elia.

"Бельгійські колеги надали нові генератори, ізолятори для повітряних ліній електропередачі, провід та муфти для їх з'єднання загальною вартістю кілька сотень тисяч євро", - проінформували в НЕК.

Як зазначили у компанії, найперша допомога надійшла у березні від польського системного оператора PSE, який також наприкінці травня надав українській стороні трансформаторне обладнання, зокрема з власного аварійного запасу.

"Окрім цього, польські колеги спеціально для "Укренерго" замовили та сплатили виготовлення 70 км дроту, який сьогодні вже використовують наші ремонтники", - додали в НЕК.

У липні співробітник одного з найбільших ОСП Німеччини Amprion українець Віталій Круш доставив до українського кордону для підстанцій "Укренерго" два генератори.

"Також обладнання для українського системного оператора надали ще один німецький оператор 50Hertz та італійський Terna. Очікується різне обладнання від інших ОСП та міжнародних партнерів", - наголосили в компанії.

Як пояснили у НЕК, системні оператори, як ніхто, розуміють важливість і складність швидкого відновлення інфраструктури в Україні.

"Кожен внесок у те, щоб наші мобільні ремонтні бригади могли швидше відновлювати пошкоджені мережі, замінювати зруйновані ракетами трансформатори, ми дуже цінуємо", - констатували в "Укренерго".