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19:45 18.10.2022

Нацбанк здійснюватиме позапланову інспекційну перевірку колекторських компаній

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Нацбанк здійснюватиме позапланову інспекційну перевірку колекторських компаній

Національний банк України (НБУ) врегулював порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок колекторських компаній, зокрема, затвердив можливість проведення позапланових інспекційних перевірок без попереднього повідомлення на підставі розпорядчого акта Нацбанку, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

Відповідні вимоги затверджено постановою правління НБУ від 14 жовтня 2022 року № 220, яка оприлюднена на сайті центробанку та набирає чинності 19 жовтня 2022 року.

Положенням затверджено процес організації інспекційних перевірок, права та обов'язки членів інспекційної групи, права та обов'язки керівників та працівників об'єкта перевірки, оформлення результатів інспекційної перевірки, а також порядок дій у разі відмови у проведенні інспекційної перевірки.

Зазначається, що Нацбанк має право ухвалити рішення щодо проведення позапланової інспекційної перевірки колекторської компанії при неподанні або поданні в неповному обсязі об'єктом перевірки документів та інформації, при порушенні вимог щодо етичної поведінки, відсутності об'єкта перевірки за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі, неналежного контролю за діяльністю колекторської компанії.

Крім того, розширено повноваження Комітету з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, який тепер має право розглядати рішення щодо застосування заходів впливу до колекторських компаній за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки.

 

 

Теги: #нбу #перевірка #колектори

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