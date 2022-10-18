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19:00 18.10.2022

Українська авіація минулої доби завдала 20 ударів по позиціях російських окупантів, уражено 13 районів зосередження противника та 7 позицій ЗРК – Генштаб ЗСУ

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Українська авіація минулої доби завдала 20 ударів по позиціях російських окупантів, уражено 13 районів зосередження противника та 7 позицій ЗРК – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів по позиціях російських окупантів, підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки противника, опорного пункту, а також семи позицій зенітних ракетних комплексів загарбників.

Зазначено, що підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ також збили п'ять крилатих ракет окупантів.

"Воїни ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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