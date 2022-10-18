Події

18:05 18.10.2022

Кабмін створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з окупованих територій через територію третіх країн в Україну

1 хв читати
Кабмін створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з окупованих територій через територію третіх країн в Україну

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій через територію третіх країн в Україну, його очолила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінреінтеграції, до основних завдань штабу пропонується віднести: координацію діяльності органів влади з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій на територію третіх країн; сприяння громадянам України, які виїхали з окупованих територій та перебувають на території третіх країн без відповідних документів, в отриманні та відновленні документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема, посвідчення на повернення в Україну); організацію евакуації в Україну громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію третіх країн і потребують допомоги в поверненні у Україну.

Наголошується, що наразі опрацьовується можливість розширення повноважень консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії, а також запровадження експериментального проєкту щодо оформлення Державною міграційною службою на території України посвідчення особи на повернення в Україну.

Теги: #кабмін #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 10.10.2022
Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

Окупанти облаштовують військові госпіталі у дитячих лікарнях і розміщують військових у чинних школах

17:24 08.10.2022
Кабмін запровадив узгодження спецпредставниками проєктів вказівок з питань придністровського врегулювання, а також країн третього світу

Кабмін запровадив узгодження спецпредставниками проєктів вказівок з питань придністровського врегулювання, а також країн третього світу

16:05 08.10.2022
Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

12:30 08.10.2022
Уряд ініціює надання пільг індустріальних парків метпідприємствам

Уряд ініціює надання пільг індустріальних парків метпідприємствам

09:52 08.10.2022
У Лисичанську окупанти вважають відновлення зруйнованої інфраструктури пріоритетнішим, ніж у Сєвєродонецьку – Гайдай

У Лисичанську окупанти вважають відновлення зруйнованої інфраструктури пріоритетнішим, ніж у Сєвєродонецьку – Гайдай

09:49 08.10.2022
Напередодні "референдуму" окупанти вивозили до Луганська близько 30 жителів Біловодська для перевірок на поліграфі - голова ОВА Гайдай

Напередодні "референдуму" окупанти вивозили до Луганська близько 30 жителів Біловодська для перевірок на поліграфі - голова ОВА Гайдай

06:53 04.10.2022
Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом – Зеленський

Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом – Зеленський

14:31 02.10.2022
Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань

Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань

19:11 29.09.2022
Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

17:45 27.09.2022
Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Затримано екснардепа Микитася на пропонуванні хабара в EUR22 млн меру Дніпра

У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

Влада Києва не виключає віялових відключень електроенергії у вівторок - Поворозник

В Україну надійде ще більше макрофінансової допомоги від ЄС до кінця року – фон дер Ляєн

ОСТАННЄ

Затримано екснардепа Микитася на пропонуванні хабара в EUR22 млн меру Дніпра

У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

В Обухівському районі піротехніки вилучили бойову частину ворожої ракети з водоймища - ДСНС

Ми не побачили готовності МКЧХ зробити все можливе для захисту українських полонених – Єрмак

Голову управління кібербезпеки ФРН відправили у відставку, розпочато перевірку - ЗМІ

Заступник голови ОП Тимошенко попередив про відключення у Києві та Дніпрі через ранкові обстріли

Україна у вівторок відправить ноту Ізраїлю з проханням про системи ППО – Кулеба

Туреччина випробувала балістичну ракету малої дальності - ЗМІ

Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

Причиною пошкоджень на "Північних потоках" були добре сплановані потужні підриви - розслідування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА