Кабмін створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з окупованих територій через територію третіх країн в Україну

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій через територію третіх країн в Україну, його очолила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінреінтеграції, до основних завдань штабу пропонується віднести: координацію діяльності органів влади з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій на територію третіх країн; сприяння громадянам України, які виїхали з окупованих територій та перебувають на території третіх країн без відповідних документів, в отриманні та відновленні документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема, посвідчення на повернення в Україну); організацію евакуації в Україну громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію третіх країн і потребують допомоги в поверненні у Україну.

Наголошується, що наразі опрацьовується можливість розширення повноважень консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії, а також запровадження експериментального проєкту щодо оформлення Державною міграційною службою на території України посвідчення особи на повернення в Україну.