Підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії - Арахамія

Підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У нас можливих сценарних аналізів багато. Наприклад, лише підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії, з яких 24 було основних, найімовірніших", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в одному з цих сценаріїв було спрогнозовано і нинішню ситуацію, пов'язану з ракетним обстрілом Російською Федерацією української інфраструктури.

"Один зі сценаріїв був саме таким і наші спеціалісти відпрацьовували його механіку", - наголосив народний депутат.

За словами Арахамії, критичний контур держави значно підвищує свою ефективність, рішення ухвалюють більш виважено, опрацьовано, прораховано та швидко.