Підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії - Арахамія
Підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"У нас можливих сценарних аналізів багато. Наприклад, лише підготовка до опалювального сезону мала 72 сценарії, з яких 24 було основних, найімовірніших", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що в одному з цих сценаріїв було спрогнозовано і нинішню ситуацію, пов'язану з ракетним обстрілом Російською Федерацією української інфраструктури.
"Один зі сценаріїв був саме таким і наші спеціалісти відпрацьовували його механіку", - наголосив народний депутат.
За словами Арахамії, критичний контур держави значно підвищує свою ефективність, рішення ухвалюють більш виважено, опрацьовано, прораховано та швидко.