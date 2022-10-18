В Україну надійде ще більше макрофінансової допомоги від ЄС до кінця року – фон дер Ляєн

Україна продовжить отримувати нові транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи надання 2 млрд євро допомоги Україні.

"Сьогодні ми надаємо Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Ще більше буде надано до кінця року. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми обговоримо, як забезпечити стабільну фінансову підтримку зі світовими партнерами на конференції Rebuild Ukraine", - написала фон дер Ляєн у твіттері у вівторок.