Події

10:04 18.10.2022

Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"

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Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" повідомила про чергове викрадення російськими окупантами працівників Запорізької атомної станції.

"17 жовтня російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку", - йдеться у повідомленні "Енергоатому" у вівторок.

У компанії зазначили, що про місце перебування та стан викрадених працівників станції нічого невідомо.

При цьому "Енергоатом" звернувся до голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням задіяти всі можливі заходи для звільнення представників ЗАЕС із російського полону та сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків.

Теги: #викрадення #заес

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