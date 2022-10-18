Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" повідомила про чергове викрадення російськими окупантами працівників Запорізької атомної станції.

"17 жовтня російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку", - йдеться у повідомленні "Енергоатому" у вівторок.

У компанії зазначили, що про місце перебування та стан викрадених працівників станції нічого невідомо.

При цьому "Енергоатом" звернувся до голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням задіяти всі можливі заходи для звільнення представників ЗАЕС із російського полону та сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків.