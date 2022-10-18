Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 625 млн

- університет Гопкінса

Вашингтон. 18 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок вівторка досягла 625 млн 227 тис. 451, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 569 тис. 189 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 96 млн 990 тис. 467 та 1 млн 65 тис. 441.

Індія - 44 млн 632 тис. 430 та 528 тис. 913.

Франція - 36 млн 485 тис. 341 та 157 тис. 20.

Бразилія - 34 млн 746 тис. 462 та 687 тис. 144.

Німеччина - 34 млн 758 тис. 889 та 151 тис. 629.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок вівторка становив 843.2. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 258 осіб, в Індії – 376, у Франції – 2 тис. 378, у Бразилії – 3 тис. 191, у Німеччині – 1 тис. 808.