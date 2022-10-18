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06:45 18.10.2022

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

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Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

Президент України Володимир Зеленський знову закликав надати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони на тлі ранкового удару по Києву іранських дронів-камікадзе.

"Триває розбір завалів там, де російським терористам вдалося влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським "Шахедом". Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці вагітності. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення – убив ще одну вагітну жінку", - сказав він у понеділок у відеозверненні.

"Коли ми кажемо про потреби України у засобах ППО та ПРО, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських "Шахедів" і кілька крилатих ракет", - зазначив він.

"Але щоб гарантовано захистити наше небо, потрібно більше сучасних систем ППО і більше ракет для таких систем. І це не тільки український інтерес. Чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна", - заявив Зеленський.

"Росія не має шансів на полі бою. І вона намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, Європу, весь світ", - сказав він.

За його словами, "терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир".

Теги: #мир #обстріли #ппо

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