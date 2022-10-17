Події

16:33 17.10.2022

У Мінінформполітики розраховують на відновлення історичного будинку у центрі Києва, пошкодженого російським ударом

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У Мінінформполітики розраховують на відновлення історичного будинку у центрі Києва, пошкодженого російським ударом

У Міністерстві культури та інформаційної політики розраховують, що пошкоджену російським ракетним ударом уранці у понеділок житлову будівлю на вул. Жилянській у центрі Києва XIX століття побудови буде відновлено, повідомляє пресслужба відомства.

"Сподіваємося, що ця будівля, попри тяжкі ушкодження, буде зрештою відреставрована. Хоча цей будинок і не мав офіційного статусу пам’ятки, він є частиною архітектурного ансамблю, який формує історичну атмосферу міста", – сказала заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

У відомстві наголосили, що окупанти влучили у житловий будинок, що має історичну та архітектурну цінність.

"Звів будівлю купець 1-ої гільдії Іоселіан Іцкович (Йосип Ісакович) Лев, який був власником фабрики гнутих меблів та металевих виробів на цій же вулиці. За задумом власника, це мав бути так званий прибутковий будинок, для подальшої здачі в оренду", - розповіли в Мінінформполітики.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в центрі Києва в понеділок уранці обрушилося його крило. З-під завалів було врятовано 19 людей, загинули четверо осіб.

10 жовтня внаслідок масованих ракетних обстрілів Києва зазнали пошкоджень фасади, а також частково дахи та елементи інтер'єрів цілої низки культурних та освітніх інституцій. Окрім того, зазнали пошкоджень об'єкти житлової забудови, які є пам'ятками архітектури (переважно місцевого значення) 19 століття – початку 20 століття, зокрема житловий будинок на вулиці Терещенка, 13, збудований Богданом Ханенком.

Теги: #київ #нерухомість #мінінформполітики

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