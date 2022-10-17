Голова Львівської ОВА спростував інформацію про вибухи в регіоні

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у понеділок спростував інформацію про вибухи в регіоні, яку раніше поширювали місцеві та загальнонаціональні телеграм-канали.

"Офіційно: інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Раніше телеграм-канали повідомили про вибухи на Львівщині, заявлялося про можливу роботу ППО.