Події

15:38 17.10.2022

Голова Львівської ОВА спростував інформацію про вибухи в регіоні

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Голова Львівської ОВА спростував інформацію про вибухи в регіоні

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у понеділок спростував інформацію про вибухи в регіоні, яку раніше поширювали місцеві та загальнонаціональні телеграм-канали.

"Офіційно: інформація про вибухи у Львівській області, яку під час повітряної тривоги поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах", - написав Козицький у телеграм-каналі.

Раніше телеграм-канали повідомили про вибухи на Львівщині, заявлялося про можливу роботу ППО.

 

Теги: #львівська_область #козицький

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